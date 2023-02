Erdbeben Türkei: Schäden auf 84,1 Milliarden Dollar geschätzt

Türkei : Schäden nach Erdbeben – so viele Milliarden könnte die Tragödie kosten

Suche nach Vermissten vielerorts eingestellt

Gut eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit mehr als 35’000 Toten konzentriert sich die Hilfe nun auf die Versorgung der zahlreichen obdachlos gewordenen Überlebenden. Nach Angaben der türkischen Regierung wurden etwa 206’000 Zelte errichtet, 1,2 Millionen Menschen wurden in Studentenwohnheimen untergebracht und 400’000 Überlebende aus den verwüsteten Gebieten fortgebracht.

Diese Gegenüberstellung des Satelliten zeigt die gleiche Wohngegend in der türkischen Stadt Islahiye, einmal am 4. Oktober 2022 (oben) und einmal am 7. Februar 2023 (unten).

Einen Grossteil der fünf Millionen Schweizer Franken wird das SRK für die Hilfe in Syrien verwenden, wo es seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond die Bevölkerung in den Bereichen Gesundheit, Hygiene und bei der Wiederherstellung der Lebensgrundlagen unterstützt. «Das Erdbeben trifft die Menschen in einer Region, die bereits vom Krieg stark betroffen war. Viele lebten schon vor dieser erneuten Katastrophe unter äusserst prekären Bedingungen. Jetzt ist ihre Not noch grösser», wird Maya Helwani, die SRK-Delegierte in Syrien, in der Medienmitteilung zitiert.