Strafgericht BL – Schäferhündin im «Blutrausch» attackierte Kind (4) und dessen Tante

Trotz des Wissens, dass es sich bei ihrer Hündin um ein schreckhaftes, wildes Tier handelt, gab sie sie in die Obhut einer Freundin. Beim Freigang drehte der Schäfer durch und griff die Hundesitterin und deren Nichte an. Nun steht die Besitzerin wegen Fahrlässigkeit vor Gericht.

Die Angeklagte bat eine Kollegin um einen Freundschaftsdienst. Der Auftrag lautete wie folgt: die Schäferhündin am 13. Juni 2019 kurz aus ihrer Hundetransportbox lassen, dass sie im Garten in Tenniken BL ihr Geschäft verrichten konnte. Die Angeklagte selbst sollte an diesem Tag ausser Haus sein, da sie mit ihrer Tochter einen Wettkampf besuchte. Doch der Freigang des Schäfers endete in einem Massaker. «Es war ein Albtraum, überall war Blut», sagte eine Nachbarin danach zu 20 Minuten.

Die Freundin (37) der Angeklagten begab sich um die Mittagszeit zu der Box im Wohnzimmer, um die Hündin nach draussen zu lassen. Begleitet wurde sie von ihrer knapp vierjährigen Nichte, die ihre Tante bereits bei vorangegangenen Besuchen gerne begleitete, so die Anklage.

«Hündin befand sich im Blutrausch»

Plötzlich drehte sich die Schäferhündin um und verbiss sich in dem Gesäss des Kindes. Der Hund habe sich in einem Zustand des «Blutrausches» befunden, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau versuchte vergeblich, den Hund von ihrer Nichte wegzuziehen. Sie realisierte, dass sie den Hund nicht mehr kontrollieren konnte und warf sich auf das Mädchen, um es zu schützen. Worauf der Hund, aufgrund seiner Unsicherheit und Überforderung, auf die 37-Jährige losging und sich in ihren Arm festbiss. Mehrfach biss das Tier in die Arme und Beine seines Opfers. Der Hund liess erst von seinen Opfern ab, als er von einer Nachbarin, selbst Hundehalterin, am Kragen gepackt und in die Schranken gewiesen wurde.

Die 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen mit lebensbedrohlichem Blutverlust, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Mit der Alpine Air Ambulance wurde sie aus Tenniken in ein Spital geflogen, wo sie notoperiert werden musste. Es folgte ein längerer Aufenthalt im Spital. Auch die Vierjährige wurde mit zehn Bisswunden ins Spital gebracht.

Gegen Tierschutzgesetz verstossen?

Die Hündin wurde nach dem Vorfall von der Polizei beschlagnahmt und dem Baselbieter Veterinäramt übergeben. Die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion teilte nach der Attacke mit, dass die Schäferhündin bei einer Verhaltensüberprüfung grundsätzlich kein aggressives Verhalten an den Tag gelegt habe. Allerdings habe das Tier bei bestimmten Reizen eine hohe Angriffsbereitschaft gezeigt.

Am Dienstag steht die Halterin der Hündin vor dem Strafgericht in Muttenz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, dass sie ihr schreckhaftes und nervlich schwaches Tier in die Obhut einer Person ohne Hundeerfahrung gegeben hatte. Dies, obwohl sie von den Schwächen ihrer aus einer Zuchtlinie für Sporthunde stammenden Schäferhündin wusste und sie aus diesem Grund auch von Besucherinnen und Besuchern fernhielt.