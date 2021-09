Schleitheim SH - Schäferhund beisst Mädchen (9) und verletzt es schwer

Ein Schäferhund griff in Schleitheim SH ein Kind an und verletzte es schwer.

In Schleitheim SH büxte am frühen Sonntagabend um 18.45 Uhr ein neunmonatiger Schäferhund aus und folgte einer spielenden Kinderschar. Auf dem Schulhofplatz biss der Rüde anschliessend mehrmals auf ein Kickboard, das ein 9-jähriges Mädchen mitführte, ein. Als das Mädchen in der Folge das Kickbord in Sicherheit bringen wollte und auf das Torgehäuse legte, griff der Hund das Kind an, bevor herbeigerufene Erwachsen den Hund vertreiben konnten.