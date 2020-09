Leinenpflicht je nach Kanton

Viele einheimische Wildtiere pflanzen sich in den Frühlingsmonaten fort. Während dieser Brut- und Setzzeit werden Halter in einigen Kantonen verpflichtet, ihre Hunde in Wald- und Wiesengebieten an die Leine zu nehmen. Dies ist etwa in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Solothurn oder Luzern der Fall. In den Wäldern des Kantons Bern gibt es keine generelle Leinenpflicht während der Brutzeit.