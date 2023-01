Anne Wünsche startet jetzt auf Onlyfans durch

Blüttel-Plattform : «Schäme mich null» – Dreifach-Mami Anne Wünsche ist jetzt auf Onlyfans

Erotischen Content wie diesen wird Anne Wünsche in Zukunft seltener auf Instagram posten.

In Zukunft will sie ihren freizügigen Content aber auf Onlyfans posten und diesen zu Geld machen.

Influencerin Anne Wünsche (31) stellt gerne auf Instagram ihren Körper in den Fokus.

Die Influencerin Anne Wünsche versorgt ihre 1,1 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram nicht nur regelmässig mit Einblicken in den Familienalltag mit ihren drei Kindern, sondern heizt ihrer Community auch immer wieder mit freizügigen Fotos ein. In Zukunft dürfen sich die Fans über noch mehr erotischen Content freuen, denn die 31-Jährige startet jetzt auf Onlyfans durch!

Ein aufmerksamer Fan hat die Seite der ehemaligen «Berlin Tag und Nacht»-Darstellerin auf der Blüttel-Plattform entdeckt und in einem Instagram-Q&A direkt nachgehakt. Unverblümt gibt sie zu: «Ich habe den Account tatsächlich erst seit heute.» Ein Thema, das zu interessieren scheint. So trudeln bei Wünsche direkt weitere Fragen ein. Weiter erklärt sie auch gleich, weshalb sie sich für die Erstellung eines Accounts entschieden hat: «Die, die mir schon länger folgen, kennen meinen freizügigen Content seit Jahren. Ich habe oft hier freizügige Bilder von mir gepostet und ich schäme mich null dafür», stellte sie klar.

Das hält Anne Wünsches Freund von ihrem Onlyfans-Start

Doch was hält eigentlich Annes Freund Karim El Kammouchi (34) davon? Tatsächlich scheint es den Synchronsprecher – der sich auch sonst von ihren Social-Media-Aktivitäten zurückhält – nicht sonderlich zu stören, dass seine Liebste jetzt auf der Erotikplattform durchstartet. «Ich habe solche Bilder doch schon immer gepostet», meint sie und fügt abschliessend hinzu: «Er kennt mich so!» Damit nimmt sie kritischen Stimmen gleich selbst den Wind aus den Segeln, denn in der Vergangenheit wurde sie des Öfteren für ihre Inhalte an den Internet-Pranger gestellt.