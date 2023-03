Anstandsregeln: «Schämen die sich nicht?» Expats nerven sich über hiesige Schnäuz-Manieren

Was hierzulande verpönt ist, ist teils in anderen Ländern ganz normal oder gar erwünscht – und umgekehrt. Weisst du, in welchem Land man niemals in der Öffentlichkeit niesen darf?

Darum gehts Andere Länder, andere Sitten: Das gilt auch fürs Rülpsen, Spucken, Niesen oder Naseputzen.

Was in der Schweiz als unhöflich gilt, wird in anderen Ländern gar erwünscht.

Aber Achtung: Für uns völlig akzeptables Verhalten kann in anderen Ländern verpönt sein.

In der Schweiz ist es höchst unhöflich, in der Öffentlichkeit zu furzen oder zu rülpsen. Auch beim Husten, Niesen und Schnäuzen gelten gewisse Anstandsregeln. Doch in anderen Ländern gilt teilweise das Gegenteil. So können Furzen, Rülpsen oder Spucken als höfliche und erwünschte Gesten gelten.

Schwierig wird es für Menschen, die in ein anderes Land auswandern und sich den neuen Regeln anpassen müssen. So zeigt sich etwa ein Texaner, der mittlerweile in Spanien lebt, erstaunt darüber, dass Menschen in Europa offen und laut in der Öffentlichkeit ihre Nase schnäuzten – selbst bei einem Date. Er sei sich das aus den USA nicht gewöhnt. Dort verziehe man sich beschämt auf die Toilette, wenn man die Nase putzen müsse. «Schämen die sich nicht?», fragt sich der Amerikaner.

Japan

In Japan gelten laute Geräusche beim Essen als unhöflich. Daher wird auch geräuschloses Niesen und Schnäuzen erwartet. Rülpsen und Schlürfen gelten hingegen als Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Gastgeber: Es zeigt, dass das Essen lecker war. Auch wenn es schwierig sein dürfte, sollte man nie in der Öffentlichkeit niesen – oder die Nase mit einem Taschentuch schnäuzen, das ist verpönt. Lieber also hochziehen.

China

Auch in China sollte man möglichst geräuschlos niesen und schnäuzen. Aber Achtung: Sich am Tisch die Nase zu putzen, ist ein absolutes No-go und gilt als Todsünde. Rülpsen und Schmatzen hingegen sind gewünscht und zeigen die Zufriedenheit mit dem Essen. Und auf den Boden zu spucken, gilt als sehr gesund.

USA

In den USA wird das Schnäuzen in der Öffentlichkeit akzeptiert, solange es diskret geschieht. Rülpsen und Furzen werden jedoch als unangemessen empfunden und sollten vermieden werden, insbesondere in der Nähe anderer Menschen.

Deutschland

In Deutschland gilt das Schnäuzen in der Öffentlichkeit als akzeptabel, aber Rülpsen und Furzen werden als unhöflich empfunden und sollten vermieden werden, insbesondere in der Nähe anderer Menschen.

Frankreich

In Frankreich wird das Schnäuzen in der Öffentlichkeit als unhöflich empfunden, und es wird erwartet, dass man sich zurückzieht, um es zu tun. Rülpsen und Furzen gelten als noch unhöflicher und sollten vermieden werden.

Natürlich gibt es in jedem Land auch individuelle Unterschiede.

