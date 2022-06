Vorurteile: Schämst du dich für deinen Berufswunsch?

Auch heute noch eine Seltenheit: ein Mann als Hebamme. Für viele Männer ist es noch immer mit Scham behaftet, in einem von Frauen dominierten Beruf zu arbeiten.

Kosmetikerin, Erzieherin, Coiffeuse, Primarschullehrerin oder auch Hebamme – das sind alles Berufe, welche die Bevölkerung als von Frauen dominierte Berufe wahrnimmt. Meist sind das serviceorientierte Berufe, die soziale Kompetenzen voraussetzen. Männer hingegen erwartet man in körperlich anspruchsvollen Berufen wie Maurer, Metallbauer, Dachdecker oder auch Soldat.

Doch nicht jede oder jeder möchte in einem Beruf arbeiten, der solchen Geschlechterklischees entspricht. So arbeiten Frauen als Soldatinnen oder Männer als Hebammen. Für viele ist das ein grosser Schritt, sich über Geschlechterklischees hinwegzusetzen; manche schämen sich gar dafür.

