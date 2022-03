Schmuck von Louis Vuitton mit sorgt für Shitstorm

«Stoppt diese Kampagne»

Was der Followerschaft sauer aufstösst? Die Schmuckstücke zieren die ikonischen LV-Initialen des Logos – allerdings sind sie dieses Mal in einer Art Z-Form angeordnet. Der Buchstabe Z prangt aktuell als militärisches Zeichen auf Panzern und Fahrzeugen der russischen Armee in der Ukraine und wird in inzwischen abgewandelter Form auch als Symbol der Unterstützung und zur Staatspropaganda für den Angriffskrieg verwendet. Laut Internet-Community ist aktuell definitiv der falsche Zeitpunkt, den Buchstaben Z in Form von funkelndem Luxus-Schmuck zu promoten.