Schänis: Das Auto wurde erst gefunden, als der Pegel sank

Am Montag, kurz vor 20.25 Uhr, hat die Notrufzentrale die Meldung erhalten, dass ein Auto bei einem Selbstunfall im Ramisbach, entlang der Ramisbachstrasse in Schänis SG, gelandet sei. Was ist passiert? Der Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf dem Ramisbachweg von Benken kommend Richtung Schänis. Dabei geriet das Auto ins Rutschen, kam von der Strasse ab und landete schliesslich im Ramisbach. Das Auto trieb anschliessend im Wasser davon und konnte in der Dunkelheit und aufgrund des trüben Wassers vorerst nicht mehr aufgefunden werden. «Der 19-jährige Autofahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. «Das Auto wurde weggeschwemmt und muss im Verlaufe des Dienstags mithilfe der Polizeitaucher und -taucherinnen geborgen werden.»