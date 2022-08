Nati-Stars im Ausland: Schär lässt Kommentator ausflippen – Matthäus adelt BVB-Goalie Kobel

Gleich mehrere Schweizer Nationalspieler konnten an diesem Wochenende zu Beginn der Meisterschaften in Deutschland, England und Frankreich überzeugen.

Die Wand – Gregor Kobel (Dortmund)

Von fast 80’000 Fans wurde der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel nach dem Spiel gefeiert. Kein Wunder: Der 24-jährige Schweizer hatte einen grossen Anteil am knappen 1:0-Erfolg gegen Leverkusen mit dem Schweizer Trainer Gerry Seoane. Gleich mehrfach hielt er gegen Leverkusens Topstürmer Schick sehr stark. Die deutsche Fussballlegende Lothar Matthäus bezeichnete die Paraden als «Weltklasse». Kobel meinte: «Ich bin super happy mit der Mannschaft.»

Auch Yvon Mvogo war eine Wand. Der Schweizer Nati-Goalie zeigte eine starke Partie und sorgte dafür, dass Lorient dank eines Eigentors von Theate gegen Rennes mit 1:0 gewann. Der 28-Jährige wechselte in diesem Sommer zu den Franzosen. In der letzten Saison war er von Leipzig an Eindhoven ausgeliehen.

Der Torschütze – Nico Elvedi (Gladbach)

Der Nati-Verteidiger Nico Elvedi ist bei Gladbach gesetzt. Wie erwartet stand der 25-Jährige beim 3:1-Heimsieg gegen Hoffenheim in der Startelf. Doch nicht nur hinten in seiner Funktion als Abwehrchef brillierte der 25-Jährige. In der 78. Spielminute erzielte er das 3:1. Es war der Endstand.

Hier freut sich Fabian Schär nach seinem 1:0 für Newcastle. AFP

Der Hammer – Fabian Schär (Newcastle)

Der TV-Kommentator flippte aus – kein Wunder: Nati-Star Fabian Schär erzielte für sein Team am Samstag ein Traumtor (siehe Video oben). Der 30-jährige Innenverteidiger hämmerte das Leder aus grosser Distanz unter die Latte. Mit seinem Treffer legte er den Grundstein für den 2:0-Erfolg über Nottingham Forrest.

Die Überraschung – Edimilson Fernandes (Mainz)

Etwas überraschend stand Edimilson Fernandes bei Mainz zum Saisonaufakt in der Startelf. Der 26-Jährige rückte für den mit Magen-Darm-Problemen ausfallenden Nati-Verteidiger und Mainz-Captain Silvan Widmer ins Team. Fernandes lieferte auf ungewohnter Position ab. Hinten sicher, vorne mit Akzenten. Das 1:0 beim 2:1-Sieg von Mainz über Bochum bereitete er mit einer zauberhaften Flanke vor.

Der Unruheherd – Breel Embolo (Monaco)

Die AS Monaco startete erfolgreich in die neue Saison in der Ligue 1. So gewannen die Monegassen gegen Strasbourg mit 2:1. Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo stand in der Startelf und spielte durch. Ein Treffer mochte ihm jedoch nicht gelingen. Eine starke Partie zeigte der 25-Jährige dennoch, sorgte er doch immer wieder für viel Unruhe in der Strasbourg-Abwehr. Die Tore für Monaco schossen Krepin Diatta und Sofiane Diop.