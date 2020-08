vor 51min

Kanton Zug Schärfere Corona-Regeln für Veranstalter, Lockerungen für Clubs

Im Kanton Zug gelten ab Samstag strengere Corona-Vorschriften für Veranstaltungen. Veranstaltungen ab 100 Personen dürfen nur unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Für Clubs hingegen gibts Lockerungen.



von Nadine Wechsler, Martin Messmer

Die Clubs in Zug, wie hier etwa die Lounge & Gallery, dürfen ab Samstag wieder 100 statt 30 Personen einlassen. Ab Samstag gelten im Kanton Zug hingegen strengere Coronavorschriften für Veranstaltungen. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen dürfen nur noch durchgeführt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann oder eine Maske getragen wird. Bisher galt im Kanton Zug, dass Veranstaltungen bis 300 Personen auch ohne Mindestabstand und Schutzmasken stattfinden konnte.

Im Kanton Zug gelten ab Samstag strengere Corona-Vorschriften für Veranstaltungen. Anlässe ab 100 Personen dürfen nur noch dann durchgeführt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann oder Masken getragen werden, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Bisher galt im Kanton Zug, dass Veranstaltungen bis 300 Personen auch ohne Mindestabstand und Schutzmasken stattfinden konnten, wenn dafür einzelne Sektoren mit Kontaktdatenerhebung gebildet wurden.

Für Clubs hingegen galt diese Regel nicht. Seit 13. Juli galt im Kanton Zug, dass sich in Innenräumen von Clubs und Bars maximal 30 Personen gleichzeitig aufhalten durften. Diese Zahl wird ab dem 22. August auf 100 erhöht, womit für Clubs und Bars die gleichen Regeln gelten wie für Veranstaltungen. Begründung für die Neuerung: «Die aktuellsten Erkenntnisse zeigen, dass Clubs zum jetzigen Zeitpunkt nicht für auffällig viele Ansteckungen ursächlich sind. Deshalb ist diese massvolle Lockerung angebracht», führt Gesundheitsdirektor Martin Pfister aus. Dies sei auch ein Zeichen an die Bar- und Clubbetreiber, welche in den letzten Monaten stark unter den Einschränkungen gelitten haben.

«Das ist im Vergleich zu Zürich immer noch zu wenig»

Philipp Waldis, der in Zug die Lounge & Gallery Zug betreibt, freut sich verhalten über die Lockerung. «Für uns ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber im Vergleich zum Kanton Zürich, wo in Clubs 300 Menschen ohne Masken feiern dürfen, ist das für uns in Zug immer noch zu wenig, wenn wir nun 100 statt 30 Personen Einlass gewähren dürfen.»

Eine Maskenpflicht in seinem Club, also wenn mehr als 100 Personen kommen, erachte er als «nicht umsetzbar». Deshalb prüft er nun eine Besucherlimitierung auf eben 100 Personen, oder ob Sektoren möglich wären in seinen Zuger Club-Räumen.

Dass der Zuger Gesundheitsdirektor nun festhält, dass Clubs aktuell nicht für auffällig viele Ansteckungen verantwortlich seien, dann freut sich Clubbetreiber Waldis ebenfalls nur verhalten. Denn dies sei schon seit Wochen bekannt. Ebenfalls wünscht er sich, dass der Kanton Zug in der Lage wäre, in grösserem Stil Contact-Tracing betreiben zu können, als dies der Fall sei. Denn die Anzahl von höchstens 100 Personen ohne Masken bei Veranstaltungen begründete Kantonsarzt Rudolf Hauri so: «Wenn mehr als 100 Personen an einem Anlass teilnehmen und es zu Ansteckungen kommen würde, hätte das einen enormen Aufwand für das Contact-Tracing zur Folge.» Dessen Aufrechterhaltung sei aber von höchster Bedeutung.

Waldis sieht diese Limitierung der Kapazitäten problematisch, «da dann Nachtschwärmer auf andere Kantone oder aber auch auf illegale Parties mit einem grösseren Ansteckungsrisiko und ohne Contact-Tracing ausweichen müssen, wenn der Kanton die Aufwände scheut».