Raum Olten – Schafe bleiben geschoren bei minus fünf Grad draussen – Polizei schreitet ein

Am Samstag waren sowohl der kantonale Veterinärdienst als auch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort.

Er postete Bilder davon auf Facebook, was dazu führte, dass andere User und Userinnen sich ebenfalls bei der Polizei meldeten.

«Ich kann nicht fassen, dass jemand seine Schafe so hält», sagt A.P.*, nachdem er am vergangenen Freitag bei einem Spaziergang mit seinem Hund laut eigenen Angaben etwa zehn frisch geschorene Schafe bei minus fünf Grad auf einer Wiese beobachtete. «Sie machten alle einen Buckel, als ob sie stark frieren würden», sagt er. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie man seinen eigenen Schafen so etwas antun kann», sagt der News-Scout.