Freiburg: Bauer begeht Tierquälerei an seinen Schafen

Mitarbeitende des Freiburgerer Veterinäramts statteten einem Bauer im vergangenen Dezember einen Besuch ab. Dieser besass Schafe – hielt diese jedoch nicht so, wie die Tiere gehalten werden sollten. Sein Nachbar kontaktierte die Behörden, nachdem er festgestellt hatte, dass immer weniger Schafe im Gehege standen. Ausserdem wusste er, dass der Bauer in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstosses gegen das Bundesgesetz über den Tierschutz und gegen das Tierseuchengesetz verurteilt worden war.

Beim Besuch des Tierhalters stellten die Mitarbeitenden des Veterinäramts fest, dass die Schafe in der Tat alles andere als vorschriftsgemäss gehalten wurden. Demnach litten zehn Schafe, die noch am Leben waren, an starkem Durchfall. Der Halter hatte sie nicht von den Exkrementen befreit, sodass kiloweise Kot an ihrer Wolle klebte. Mehrere Tiere waren stark abgemagert und in sehr schlechtem Zustand. Eines war so geschwächt, dass es bereits im Sterben lag. Sofort riefen die Behörden einen Tierarzt, der das kranke Tier jedoch nur noch von seinen Schmerzen befreien konnte, indem er es einschläferte.