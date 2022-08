Nach mehreren Kontrollen : Schafe müssen im Dunkeln ausharren – Walliser Tierhalter bestraft

Ein Schäfer aus dem Oberwallis wurde mehrfach ermahnt, dass es in seinen Ställen zu wenig Licht gibt. Er zeigte sich uneinsichtig – und muss nun eine Busse bezahlen.

Die Lichtintensität in den beiden Ställen des Schäfers lag unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert. (Symbolbild)

Ein Oberwalliser Tierhalter hielt seine Schafe in zu dunklen Ställen.

Ein 54-jähriger Oberwalliser wurde der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz sowie des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen schuldig gesprochen, wie der «Walliser Bote» berichtet. Obschon er mehrmals von den Behörden darauf hingewiesen wurde, dass er seine Schafe in zu dunklen Ställen halte, blieb er uneinsichtig und unterliess die geforderten Anpassungen.

Bereits im November 2020 war der Halter durch das Veterinäramt erstmals auf die unzureichende Beleuchtung aufmerksam gemacht worden. Laut dem Strafbefehl lag die Lichtintensität unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert von 15 Lux. Rund ein Jahr später erfolgte die nächste Kontrolle. Wieder wurde der Schäfer danach in einem Schreiben ermahnt, weil sich bis dahin nichts geändert hatte.

500 Franken Busse

Weil auch bei der dritten Kontrolle die Beleuchtung unter dem vorgeschriebenen Mindestwert lag, ordnete der Kantonstierarzt Mitte Dezember 2021 an, die beiden Schafställe bis Ende April 2022 stillzulegen. Für die Weiterführung der Schafzucht in den beiden Ställen, so die Bedingung, müsse der Halter jeweils eine Zeitschaltuhr sowie eine automatische Lichtanlage installieren.