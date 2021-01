«Die Todesursache wurde klar, als wir den Kadavern den Magen aufschnitten», sagt der Juniorchef. Der Pansen – der erste und grösste Vormagen der Wiederkäuern– war in allen Fällen mit Brot gefüllt: «Die Tiere sind an einer Übersäurung gestorben», weiss der 22-jährige Landwirt. Eine Überdosis an Stärke habe den vier Mutterschafen das Leben gekostet.



Die geschädigten Berner Landwirte sind verärgert: Das Brot wurde nämlich von unbekannten Drittpersonen an die Tiere verfüttert. «Spaziergänger müssen hier während der letzten Tage altes Brot vorbeigebracht haben», vermutet der Schäfer.