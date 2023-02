Halter unter Schock: Schafe von Hund gerissen – «Sie waren ein Teil der Familie» 

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Uznach mehrere Schafe von einem Hund gejagt und verletzt. Bei Ankunft der Polizei war eines der Tiere bereits tot, ein anderes schwer verletzt. Weitere Schafe wurden nahe der Pumpwerkstrasse, ebenfalls verletzt, aufgefunden. Zehn der Tiere mussten von ihrem Leiden erlöst werden. Zwei Wildhüter und eine Tierärztin vor Ort konnten schnell belegen, dass es sich beim angreifenden Tier nicht um einen Wolf , sondern um einen Hund handeln muss.

«Wir haben das Geschehene noch nicht realisiert»

Die Besitzer der Schafe stehen am Freitag noch unter Schock. «Wir funktionieren nur noch», berichtet die Tierhalterin gegenüber 20 Minuten. Die Schafe waren ein Teil der Familie, der Verlust trifft sie sehr. «Wir haben das Geschehene noch nicht realisiert, die Tiere sind einfach weg», sagt die Tierhalterin. «Wir halten selber Treibhunde, die Schafe waren also gewohnt, Hunde in der Nähe zu haben.» Die Tierhalterin sagt, dass ein Schaf immer noch vermisst wird. Insgesamt sind es zwölf Schafe, die fehlen, demnach beinahe die Hälfte der Herde. Die verbleibenden der ursprünglich 28 Tiere werden zurück auf dem Hof geschert werden, um sicherzustellen, dass keine weiteren Verletzungen vorhanden sind.

Einen Verdacht, woher der Hund stammen könnte, haben die Betroffenen nicht. Das Gebiet sei unbewohnt und der Angriff passierte in der Nacht. Eine Vermutung zu machen, sei schwierig. Nur so viel: «Es muss ein grosser Hund gewesen sein», ist für die Besitzerin klar. Das Paar erhofft sich bald Neuigkeiten von der Polizei zu erhalten, um nach vorne schauen zu können.

Viele Besitzer schulen ihre Hunde unausreichend

Wölfe, die Schafe reissen, sind bekannt und es gibt immer wieder Vorfälle in der Schweiz. Angriffe von Hunden eher selten, vor allem in diesem Ausmass. Wie aussergewöhnlich ein solcher Vorfall ist und was mögliche Gründe dafür sein könnten, erklärt die Leiterin der Hundehilfe Motril, Heidi Steiger: «Das Ereignis ist tragisch. Es kann immer zu einem Vorfall wie diesem kommen», sagt sie. «Vor allem bei Jagdhunden ist der Jagdtrieb stark ausgeprägt», dieser Trieb kann bei falscher oder unzureichender Schulung zu Komplikationen führen. «Es handelt sich in erster Linie um ein Haltungsproblem», sagt die Hundeexpertin weiter. Viele Besitzer seien zu wenig vorbereitet oder schulen ihren Hund nicht richtig, dies könne ein Grund für das Ereignis in Uznach sein. Eine Aussage zu möglichen Hunderassen, die für einen derartigen Angriff verantwortlich sein könnten, kann die Leiterin der Hundehilfe jedoch nicht machen.