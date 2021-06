Neues Album «20» - Schaffen die No Angels zum zweiten Mal ein Comeback?

Zum 20. Jubiläum ihrer Girlgroup haben die No Angels wieder zueinander gefunden. Das am Freitag veröffentlichte Album «20» markiert nicht das erste Comeback der Band.

Darum gehts Die No Angels haben am Freitag ihr neues Studioalbum veröffentlicht.

Mit «20» will die Band das grosse Comeback schaffen – genau 20 Jahre nach dem Debuthit «Daylight In Your Eyes».

Die deutsche Girlgroup hat sich in der Vergangenheit bereits zwei Mal getrennt.

20 Jahre nach ihrem kometenhaften Aufstieg wollen es die No Angels noch einmal wissen. Die deutsche Girlgroup gibt anlässlich des runden Jubiläums aktuell ihr grosses Comeback. Mit einer neuen Version ihres grössten Hits «Daylight In Your Eyes» gewährten die No Angels Anfang des Jahres bereits einen Vorgeschmack – nun folgt das von Fans heiss ersehnte Album.

Mit der am Freitag veröffentlichten Platte «20» kehren die vier Sängerinnen Lucy Diakovska (45), Nadja Benaissa (39), Sandy Mölling (40) und Jessica Wahls (44) nicht nur mit weiteren Jubiläumsversionen von früheren Liedern an ihre musikalischen Wurzeln zurück, sondern präsentieren auch vier neue Songs.

«Alle an derselben Wegkreuzung»

In ihren neuen Stücken reflektieren die No Angels unter anderem ihre Jahre abseits des Rampenlichts. «Zwischenzeitlich haben wir das getan, was in den Anfangsjahren viel zu selten möglich war: Gelebt, geliebt, sind mal auf die Nase gefallen, dann wieder aufgestanden, um weiterzugehen», heisst es in einer Medienmitteilung.

«Und irgendwann standen wir dann alle wieder an derselben Wegkreuzung», schreiben die Musikerinnen weiter über ihre Reunion. Lange sah es nicht danach aus, dass die No Angels ein Comeback wagen: 2014 trennte sich die Girlgroup bereits zum zweiten Mal, nachdem sie sich 2003 schon einmal auflöste. So fehlt heute mit Vanessa Petruo (41) denn auch eines der ursprünglichen fünf Bandmitglieder.

Idee kam von Diakovska

Mit «20» startet nun also das dritte Karrierekapitel der erfolgreichsten deutschen Girlgroup. Angestossen wurde das Projekt von Lucy Diakovska. «Ich habe mich total gefreut, als Lucy eines Tages anrief und mir von der Idee erzählte», so Nadja Benaissa in der Medienmitteilung.

Und bislang scheint der Comeback-Plan aufzugehen: In allen drei deutschsprachigen Ländern klettert «20» am Freitag die vorderen Plätze der iTunes-Charts hoch. «Wir sind so glücklich», so die Band via Instagram über die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit über zehn Jahren.

