Slalom Wengen - «Bin sehr zufrieden» – Zenhäusern ist Vierter und kämpft ums Podest

Nach einem guten Slalom in Adelboden wollen die Schweizer auch in Wengen überzeugen. Nach dem 1. Lauf sieht es nicht schlecht aus. Drei Schweizer sind in den Top 10 klassiert. Der 2. Lauf startet um 13.30 Uhr.

Vorfahrer mit mehreren Stürzen Die Wengen Slalom-Piste hat es in sich.

Mit einem starken Ergebnis aus dem ersten Heimrennen in Adelboden (Fünfter im Slalom) reiste Luca Aerni an das zweite Schweizer Highlight: nach Wengen. Im Slalom am Sonntag wollte der Berner erneut angreifen und wenn möglich dieses Mal den Sprung aufs Podest schaffen. Das wollte auch Ramon Zenhäusern, der gegenüber 20 Minuten zugab, dass er sich freue, zwischen Misthaufen in Wengen zu fahren.

Und Zenhäusern war dann auch der Swiss-Ski-Fahrer, der nach dem 1. Lauf die beste Schweizer Leistung zeigte. Mit 0,62 Sekunden Rückstand befindet er sich auf Zwischenrang 4. Eine Top-Ausgangslage für die Entscheidung am Nachmittag. Das weiss auch der 29-Jährige. Gegenüber dem SRF meinte er: «Ich habe einen soliden sicheren Lauf gezeigt. Ich bin gut positioniert und bin sehr zufrieden. Der Plan ist, immer Vollgas zu geben. Irgendwo gibt es aber einen inneren Ramon, der blockiert. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, auch mit dem inneren Ramon.»

Kristoffersen in Front

Auch ums Podest dürfte als Achtplatzierter Daniel Yule kämpfen. «Es wird eine grosse Herausforderung. Ich hatte im Steilhang fast das Gefühl, dass es zu langsam geht», so Yule nach seinem 1. Lauf. «Ich warte auch schon lange auf ein Wengen-Podest. Wir fahren jedes Rennen, um das Beste zu geben.»

Tanguy Nef (10.), Luca Aerni (13.), Loïc Meillard (20.) und der überraschende Reto Schmidiger (11.) schafften es auch in den 2. Lauf. Ob es ein Schweizer aufs Podest schafft, wird sich ab 13.30 Uhr zeigen. Schnellster war derweil im ersten Lauf Henrik Kristoffersen, der vor Manuel Feller und Sebastian Foss-Solevaag im Klassement steht.

Kurios: Zwei Slalomstangen gingen im 1. Lauf kaputt. Und: Bei der SRF-Kamerafahrt zeigte sich, wie schwer die Strecke in Wengen ist. So wäre der Vorläufer, der von SRF-Experte Marc Berthod begleitet wurde, gleich drei Mal ausgeschieden. (nih)