Die Fahrt sei wie die ganze Saison ein Kampf gewesen. Im Steilhang habe er Mühe gehabt. Das Timing habe nie gestimmt. Es war für ihn in diesem Rennen wie in der gesamten Saison nie ein richtiger Rhythmus drin gewesen. So habe er nie richtig Selbstvertrauen aufbauen können. Manchmal hatte er das Gefühl, es könnte gut kommen, dann aber sei der nächste Rückschlag gekommen. Daran werde er für die nächste Saison arbeiten. Erst werde er sich eine Auszeit gönnen, Im Sommer werde er wieder ein Momentum aufbauen.