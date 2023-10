Schaffhausen: 26-Jähriger wollte sich mit Minderjährigen treffen.

Ein 26-jähriger Mann, der im Kanton Schaffhausen wohnhaft ist, zeigte sich auf sozialen Medien interessiert an sexuellen Treffen mit unter 16-Jährigen. Nachdem der Verdächtige mit einer Chat-Partnerin auf den frühen Freitagabend, 29. September, ein solches Treffen vereinbart hatte, wurde er am vereinbarten Treffpunkt in der Stadt Schaffhausen von wartenden Polizisten der Schaffhauser Polizei verhaftet. Dies teilt die Schaffhauser Polizei am Freitag in einer Medienmitteilung mit.