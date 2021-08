Schaffhausen bekommt 200’000 Franken für Coach Murat Yakin

Am Sonntag spielte der FC Schaffhausen gegen Winterthur 1:1. 1000 Fans waren beim Derby in der Challenge League im Schaffhauser Stadion. Doch klar: Das Spiel, das interessierte wohl nicht einmal so viele Menschen. Schliesslich stand beim FCS ein Mann an der Seitenlinie, der am Montag seinen Vertrag als Trainer der Schweizer Nati unterschreiben soll. Dazu äussern wollte sich der 46-Jährige aber dazu nicht.