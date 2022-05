Sieg gegen Thun : Schaffhausen dreht Spiel und hat Aufstieg in den eigenen Füssen 

Schaffhausen setzt sich an die Tabellenspitze der Challenge League.

Am vergangen Freitag knöpfte Thun Aufstiegsaspirant Winterthur wichtige Punkte ab. Nun wollte man auch Schaffhausen ein Bein stellen. Nach 20 Minuten sah es gut aus. Innenverteidiger Havenaar köpfelte die Berner Oberländer nach einem Eckball in Führung.

Ardaiz macht mit Doppelpack alles klar

Der Offensivspieler liefert in dieser Spielzeit wieder ab. Am GC-Aufstieg im vergangenen Sommer war er massgeblich beteiligt, nun lässt er auch die Schaffhausen-Herzen höher schlagen. Seit seinem Zugang im Winter war der 24-Jährige schon an neun Toren direkt beteiligt.