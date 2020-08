jehube 29.08.2020, 07:50

Also wirklich... „Der Kanton Schaffhausen wird von der Corona-Krise besonders arg in Mitleidenschaft gezogen. Auf die Bevölkerung gerechnet hat der Kanton die meisten Fälle in der ganzen Schweiz.“ Solche Aussagen könnt ihr doch nicht einfach unbegründet in den Raum stellen. Wenn ihr nur 2 Minuten recherchiert hättet, dann sieht ihr auf den ersten Blick, dass Schaffhausen seit Tagen sehr geringe Zahlen hat. In den letzten zwei Wochen gerade mal 15 neue Fälle (der Kanton Zürich in den letzten 24 Stunden 19 neue Fälle). Insgesamt sind es 162 positiv getestete Fälle. Im Kanton Zürich & Wallis über 6000 insgesamt. Wie kann man bei solchen Zahlen von ‚besonders arg’ sprechen? Das ist doch reine Panikmache! Natürlich kann man die Fläche des Kantons mit einbeziehen. Aber wenn sich in den letzten Tagen kaum jemand angesteckt hat, dann wird es auch nicht verbreitet & die Kantonsfläche ist hinfällig. Also wirklich... „Der Kanton Schaffhausen wird von der Corona-Krise besonders arg in Mitleiden