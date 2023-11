Frau setzte Pfefferspray ein: Polizei-Grosseinsatz in Schaffhausen

Polizei-Grosseinsatz am Bahnhof Schaffhausen: Wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilt, ging am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr eine Meldung ein, wonach eine Frau in der ehemaligen Schalterhalle des Bahnhofs einen Pfefferspray benutzt habe. Daraufhin sei ein Mann zu Boden gegangen und nicht mehr ansprechbar gewesen, sieben weitere Personen seien am Husten.