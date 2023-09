Schaffhausen: Mann rast mit 120 km/h durch 50er-Zone

Er missachtete ein Haltezeichen der Polizei. Diese konnte ihn später an seinem Wohnort festnehmen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Nordstrasse in Schaffhausen raste ein Mann mit 120 km/h durch eine 50er-Zone.

Der Lenker ist daraufhin von der Kontrollstelle geflüchtet und anschliessend durch die Schaffhauser Polizei am Wohnort festgenommen worden.

Ein Mann raste in Schaffhausen mit 120 km/h durch eine 50er-Zone.

In Schaffhausen ist ein Mann mit einem 660 PS starken Auto durch eine 50er-Zone gerast. Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagnachmittag wurde sein Fahrzeug mit 120 km/h gemessen, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilt.