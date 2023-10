Schaffhausen: Opfer (25) kam vermutlich bei Messerstecherei ums Leben

1 / 6 Am Schaffhauser Bahnhof lief am Samstagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz. 20min/News-Scout Bilder zeigen von der Polizei markierte Gegenstände und Blutflecken … 20min/News-Scout … und die Polizei machte Fotos. 20min/News-Scout

Darum gehts Nach dem gewaltsamen Todes eines Manns in der Schaffhauser Altstadt ist nun das Alter der Opfer sowie des mutmasslichen Täters bekannt.

Das Opfer war erst 25, der mutmassliche Täter ebenfalls sehr jung – Jahrgang 1999.

Vermutlich kam der 25-Jährige bei einer Messerstecherei ums Leben.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein schwerverletzter Mann in der Schaffhauser Altstadt gefunden, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Eine weitere Person wurde verletzt ins Spital gebracht. Die dritte Person, der mutmassliche Täter, wurde am Bahnhof festgenommen und befindet sich nun in Polizeigewahrsam – die Schaffhauser Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Nun liegen neue Informationen zu den Opfern sowie dem mutmasslichen Täter vor.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen sagte gegenüber den «Schauffhauser Nachrichten», dass der getötete Mann Jahrgang 1998 gewesen sei. Das zweite Opfer, das nach der Tat im Spital behandelt wurde, ist deutlich älter, nämlich Jahrgang 1962. Der mutmassliche Täter ist am jüngsten: Er wurde 1999 geboren und stammt aus Somalia. Gegen ihn lief bereits ein Verfahren wegen Raufhandels, also der Beteiligung an einer Schlägerei.

Keine Angabe zu Tatwaffe

Der mutmassliche Täter wurde am Sonntag von der Staatsanwaltschaft einvernommen und wird vermutlich bald in Untersuchungshaft kommen. Für ihn gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Zur Tatwaffe wollten die Behörden bis jetzt keine Angaben machen, laut «Schaffhauser Nachrichten» soll es sich aber um eine Messerstecherei gehandelt haben. Auch zur genauen Todesursache konnten noch keine Angaben gemacht werden, da die Obduktion noch läuft.

Der Pflegevater des toten Mannes sprach mit «Blick» über die Tatnacht. Er bereue, seinen Pflegesohn nicht vom Bahnhof abgeholt zu haben. Stattdessen habe er ihm gesagt, dass er den Zug nach Hause nehmen solle. Sein Pflegesohn verstarb vor Ort aufgrund der schweren Verletzungen. Kurz nach fünf Uhr war bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung eingegangen, dass zwei verletzte Personen auf der Safrangasse in Schaffhausen am Boden liegen, wie die Polizei in einer ersten Meldung schrieb.