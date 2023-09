Schaffhausen: Als er das Reptil am Entenweiher sah, rief er sofort die Polizei

Die Schaffhauser Polizei meldet am Donnerstag einen aussergewöhnlichen Fang. Am frühen Sonntagabend habe ein Passant beim Entenweiher im Mühlental in der Stadt Schaffhausen ein 20 bis 30 Zentimeter langes, «leguanähnliches» Reptil entdeckt.

Reptil wird aufgepäppelt

Eine ausgerückte Patrouille der Schaffhauser Polizei habe das Tier eingefangen und es zur Zentralen Polizeistation Schaffhausen gebracht, wo ein aufgebotener Reptilienexperte dieses als Sudan-Schildechse identifiziert habe. Der Experte habe das unterernährte Tier in seine Obhut genommen, werde es aufpäppeln und anschliessend an einen zoologischen Garten weitervermitteln, da Sudan-Schildechsen nicht einzeln gehalten werden sollten.



Sudan-Schildechsen sind an der nördlichsten Spitze der Schweiz nicht heimisch. Ihr Verbreitungsgebiet liegt im östlichen und südöstlichen Afrika. Sie werden jedoch in Terrarien gehalten.