Schaffhausen: Schwer verletzte Frau war wohl Opfer von Beziehungskonflikt

Am Donnerstagmorgen sei beim Busbahnhof in der Stadt Schaffhausen eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden.

Das ist passiert

Am Donnerstagmorgen um ca. 9.30 Uhr ist beim Busbahnhof beim Bahnhof Schaffhausen eine Frau mit erheblichen Kopfverletzungen aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei Schaffhausen in einer Mitteilung am Freitag berichtet, musste diese in Spitalpflege gebracht werden. Abklärungen zufolge wurde sie in den frühen Morgenstunden im Bereich Vorstadt von einem 55-jährigen Mann verletzt.