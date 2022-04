Schaffhausens Hakan Yakin ist nach Winti-Remis stinksauer auf Schiri 

Winti spielte gegen den FC Schaffhausen 1:1. blue

Darum gehts Die Challenge League ist derzeit sehr spannend.

Winti, Schaffhausen und Aarau kämpfen vier Runden vor Schluss um den Aufstieg.

Nach den Spielen am Freitagabend ist vor allem FCS-Co-Trainer Hakan Yakin sauer.

In der Super League ist eigentlich alles klar. Der FC Zürich wird Schweizer Meister werden – sollte nicht ein absolutes Wunder geschehen. Die Frage ist nur wann. Am Sonntag treten die Zürcher im Joggeli an (16.30 Uhr, live im Ticker). Mit einem Punktgewinn könnte der FCZ vorzeitig den Meistertitel gewinnen. In der Challenge League sieht die Sache anders aus – ganz anders. So hat die zweithöchste Schweizer Fussballliga seit Freitag nochmals an Spannung gewonnen.

In einer turbulenten Partie verteidigte der FC Winterthur zu Hause dank eines 1:1 gegen den FC Schaffhausen die Tabellenführung. Zunächst zündeten die Schaffhauser ein Feuerwerk. Der FCS zeigte, weshalb der Club die Mannschaft der Stunde ist und vor dem Winti-Spiel keins der letzten sieben Spiele verlor.

«Unverdient ist dieser Punkt nicht»

Eine perfekte Direktabnahme von Agustin Gonzalez sorgte in der neunten Minute für die Schaffhausen-Führung. In der Folge hätten die Schaffhauser nachlegen müssen, doch sie gingen viel zu fahrlässig mit den Chancen um. Nach der Pause spielte dann Winterthur, Roman Buess traf per Penalty zum Ausgleich (63. Minute). Die 9000 Winti-Fans feierten. Und da auch Aarau mit 3:0 gegen Xamax gewann, spitzt sich der Challenge-League-Krimi immer mehr zu.

Denn: Vier Runden vor Schluss ist der Zusammenschluss an der Tabellenspitze Tatsache. Winterthur liegt mit 57 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen Schaffhausen und Aarau mit 56 Punkten. Wahnsinn! Und: Mitte Mai, am zweitletzten Spieltag, empfängt der FCS noch Aarau. Man lehnt sich wohl nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn man sagt: Das wird eine absolut entscheidende Partie werden!

«Unverdient ist dieser Punkt jedenfalls für beide Mannschaften nicht», sagte der Winterthurer Sportchef Oliver Kaiser nach der Partie gegenüber dem «Landboten». «Und nehme ich die ganzen 90 Minuten, so waren wir doch in längeren Phasen als Schaffhausen überlegen.» Dann ergänzte er: «Wir mussten froh sein, dass die Schaffhauser nicht das 2:0 schossen.» Während die Winterthurer sich also besonnen gaben, war die Stimmungslage bei den Schaffhausern ganz anders. Vor allem bei Co-Trainer Hakan Yakin lagen nach dem Remis die Nerven blank.

Aarau träumt nach Gala gegen Xamax wieder vom Aufstieg. blue

Leistung des Schiris macht Yakin wütend

Noch während der Partie hielt er dem vierten Offiziellen sein Natel unter die Nase. Chefcoach Martin Andermatt konnte den tobenden Yakin nur mit Mühe zurückhalten. Und nach dem Schlusspfiff sprach Yakin gemäss dem «Landboten» in der Schiri-Kabine vor. Die Gründe für seine Wut? Drei streitbare Entscheidungen des Referees innerhalb einer Minute. Zunächst pfiff Schiedsrichter Markus Fähndrich wohl fälschlicherweise einen Schaffhauser aus dem Offside zurück, übersah dann ein Foul eines Winterthurers und taxierte den Sturz von Roberto Alves als Foul.