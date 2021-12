Geimpft, geboostert, genesen? - Schaffhauser Kantonalbank fragt Mitarbeitende nach Impfstatus

Das fordert Bankchef Martin Vogel in einer internen Mitteilung, die er kurz vor Weihnachten dem Personal verschickte, wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt.

Die Mitarbeitenden der Schaffhauser Kantonalbank erhielten zu Weihnachten von ihrem Chef statt Geschenke einen Appell. In einer internen Mitteilung fordert CEO Martin Vogel seine Angestellten am Tag vor Heiligabend auf, ihren Impfstatus offen zu legen, wie der Finanzblog « Inside Paradeplatz » schreibt.

Bis zum 6. Januar haben die Mitarbeitenden Zeit anzugeben, ob sie geimpft, geboostert oder genesen sind. Auch allfällige Impfabsichten sind anzugeben. Vogel schreibt in der Mitteilung mit dem Titel «Dringender Auftrag an alle Mitarbeitenden», die dem Finanzblog vorliegt: «Unser Ziel ist, dass wir weitestgehend mögliche Erleichterungen für möglichst viele Mitarbeitende erreichen können.»

«Streben Wegfall der Maskenpflicht an»

Konkret will Vogel etwa die Möglichkeiten von 2G- oder 3G-Modellen ausloten. «Insbesondere streben wir, wenn immer möglich, den Wegfall der Maskenpflicht am persönlichen Arbeitsplatz an.» Um solche Lockerungen erwägen zu können, benötige man aber einen Überblick zum Impf- sowie Genesenenstatus in der Bank.