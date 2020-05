Zu einer kleinen Verwahrung verurteilt

Schaffhauser Kettensägen-Angreifer fordert milderes Urteil

Im Juli 2017 hatte ein Mann die Schaffhauser Büros der CSS-Versicherung mit einer laufenden Kettensäge gestürmt und gezielt Mitarbeiter angegriffen. Nun kommt er vors Schaffhauser Obergericht.

Der 54-jährige Mann, der im Jahr 2017 in Schaffhausen mit einer Kettensäge die Mitarbeiter der CSS-Versicherung angegriffen hat, fordert heute Dienstag vor dem Obergericht ein milderes Urteil. Das Kantonsgericht verurteilte den Mann im September 2019 zu einer kleinen Verwahrung.

Sein Verteidiger kündigte damals unmittelbar nach dem Urteil an, den Fall an das Schaffhauser Obergericht weiter zu ziehen. Er macht eine so genannte Putativnotwehr geltend.