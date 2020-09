Mit 1,4 Promille unterwegs : Schaffhauser Polizei stoppt betrunkenen LKW-Chauffeur

In Schaffhausen erwischte die Polizei am Mittwoch einen Lastwagenchauffeur mit 1,4 Promille im Blut. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in der Führerkabine auch gleich mehrere leere Bierdosen.

Mehrere leere Bierdosen hatten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Führerkabine eines Lastwagens gefunden.

Ein tschechischer Lastwagenlenker ist am Mittwoch in Schaffhausen mit 1,4 Promille Alkohol im Blut von der Polizei angehalten worden. In der Führerkabine fand die Polizei mehrere leere Bierdosen. Der Chauffeur musste den Führerausweis für die Schweiz abgeben, er wird bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

Der Mann beging auch mehrere Verstösse gegen die Lenk- und Ruhezeiten, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Er musste eine Busse von mehreren tausend Franken hinterlegen.