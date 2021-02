Am Freitag hat ein Mann einen Betrugsversuch mit einem Wohnungsinserat in der Stadt Schaffhausen aufgedeckt.

Auf einer bekannten Online-Immobilienplattform entdeckte am Freitag ein Mann ein Angebot, in dem eine 4,5-Zimmer-Wohnung in der Stadt Schaffhausen für «nur» 280'000 Franken zum Verkauf angeboten wurde. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, zeigten die Fotos der Wohnung einen hohen Ausbaustandard. In der Folge meldete sich der Mann auf das Inserat des scheinbaren «Schnäppchens» und erhielt kurze Zeit später per E-Mail eine Antwort der vermeintlichen Eigentümerin aus dem Ausland.