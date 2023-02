Die Vorstrafen des Schweizer Scharfschützen in der Ukraine

Mitte Januar porträtierte die SRF-«Rundschau» den Schaffhauser Avi Motola, der als Söldner in der Ukraine gegen die Russen kämpft. «Meine Grundmotivation war immer dieselbe: Ich will keine kleinen Kinder mehr in Plastiksäcke verpacken», so der 47-Jährige gegenüber SRF. «Wenn es durch meine Arbeit nur eines weniger ist, hat es sich schon gelohnt.»