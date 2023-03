Schaffhausen: Schaffhauser schlägt E-Bike-Dieb in die Flucht

Mit der Hartnäckigkeit des Schaffhausers hat ein E-Bike-Dieb nicht gerechnet. Am Montagabend um 17.30 Uhr parkierte ein Mann – gemäss eigenen Angaben – für einen kurzen Augenblick sein E-Bike unbeaufsichtigt und ungesichert in der Schaffhauser Unterstadt.

Als das E-Bike unbeaufsichtigt war, nutzte ein anderer die Gelegenheit, klaute das Velo und fuhr damit davon. Der E-Bike-Besitzer sah, wie der Dieb das Velo entwendete, und rannte diesem nach, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Doch er verlor den Anschluss an den Velodieb. In der Folge konnte eine Bekannte des Bestohlenen, die diesen bei der Velosuche unterstützte, den Velodieb in der Nähe des Güterhofes in der Stadt Schaffhausen ausfindig machen und fotografieren, bevor dieser wiederum flüchtete.