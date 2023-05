Schaffhauser Islamist: «Ich habe meinen Eltern versprochen, mich zu ändern»

Ein Schaffhauser muss sich am Dienstag wegen strafbarer Handlungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Der 26-Jährige soll 2019 unter anderem eine Minderjährige zu überzeugen versucht haben, ihn nach islamischem Recht zu heiraten und mit ihm nach Syrien zu reisen, um sich dem IS anzuschliessen. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, habe das Mädchen einen Abschiedsbrief an seine Familie verfasst, in dem es schrieb, dass es als Märtyrerin sterben werde.