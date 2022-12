Osamah M. hat einen jüdischen Namen angenommen – so kam es dazu

In so einem Fall brauche eine Person keinen neuen Namen, welcher der Wiedereingliederung in die Gesellschaft diene, schreibt Minder im Vorstoss. Im Gegenteil: Es sei ein Sicherheitsrisiko, wenn verurteilte Straftäter wie Osamah sich einen neuen Namen zulegen und sich so quasi eine weisse Weste beschaffen könnten. Das öffentliche Interesse an Sicherheit sowie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr überwiege hier klar vor den individuellen Interessen des Betroffenen, schreibt Minder. Parlament und Bundesrat sind gleicher Meinung, das Gesetz wird geändert.