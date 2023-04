Champions League live: Bayern München empfängt Manchester City

Der FC Bayern strebt am Mittwoch in der Champions League ein spektakuläres Fussball-Comeback an. Nach einem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City wollen die Münchner es doch noch ins Halbfinale schaffen. Drei Tore holte der deutsche Rekordmeister in der K.o.-Phase der Königsklasse aber noch nie auf.