GC – FCZ: GC-Lei sieht nach hartem Foul nur Gelb – FCZ führt zur Pause

10‘ Die Hoppers kommen erneut über die rechte Seite schnell nach vorne. Die FCZ-Abwehr ist da nicht gut sortiert und lässt auf dem Flügel viel Platz. So hat Bolla alle Zeit der Welt und flankt gefährlich. In der Mitte setzt sich Schmid durch und köpft wuchtig ein. Doch Der Schiedsrichter zeigt sofort an: Das Tor wird nicht zählen. Bei seinem Kopfball sprang Schmid der Ball noch an die Hand. Da wären die Hoppers fast gleich mit der zweiten guten Aktion in Führung gegangen. Glück für den FCZ.