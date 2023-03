Conference League live: Slovan Bratislava – FC Basel

In der ersten Halbzeit versuchte der FCB von Beginn weg, das Spieldiktat an sich zu reissen, fand jedoch trotz deutlich mehr Ballbesitz kein Durchkommen gegen die starke slowakische Abwehr. Im Gegenzug hatten die Basler grosse Mühe mit den slowakischen Kontern. In der elften Minute kam Slowan durch einen ebensolchen zu einem Eckball und ging nach der unübersichtlichen Situation in der Box in Führung. Basel versuchte es weiter und wurde stets gnadenlos ausgekontert. Nur wenig später erhöhte Kucka auf 2:0.