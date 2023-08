Conference League: Liveticker Tobol Kostanay – FC Basel

Kostanay liegt im Osten von Kasachstan, knapp 4000 Kilometer von Basel entfernt. Mit dem Flieger dauerte die Reise acht Stunden. Geplant wäre der Flug am Dienstag gewesen. Ein Defekt am Flugzeug machte dem FCB einen Strich durch die Rechnung und so flogen Fabian Frei und Co. erst am Mittwochabend los.