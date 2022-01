Covid im Ausland : Schafft Deutschland Quarantäne für Geboosterte ganz ab?

Mit der aktuellen Omikron-Welle drohen sehr viele Leute gleichzeitig zu erkranken – dadurch drohen der Ausfall ganzer Belegschaften und Systemausfälle. In Deutschland soll deswegen nun die Quarantänezeit verkürzt werden.

Bereits am 21. Dezember fand eine Corona-Konferenz von Bund und Ländern statt.

Die Omikron-Mutante des Coronavirus verbreitet sich in rasendem Tempo.

Das bedeutet, dass sich das Virus in einem bestimmten Umfeld wie etwa einer Grossfirma so rasch ausbreitet, dass ganze Belegschaften gleichzeitig erkranken könnten. Betroffene müssen nach derzeitiger Regelung nämlich 14 Tage in Quarantäne und fallen für die Arbeit aus. Dies kann gerade auch im öffentlichen Dienst wie Gesundheitswesen, Feuerwehr oder Polizei ernste Folgen haben.