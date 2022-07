Schweiz – Niederlande: Schafft die Nati den Coup und zieht in den EM-Viertelfinal ein?

Nielsen: «Kein europäisches Team hat die Niederlande in den letzten fünf Jahren an einem grossen Turnier geschlagen. Wir können die Ersten sein.» Der Nati-Trainer weiss, wovon er spricht. Einmal scheiterte er bereits gegen das Team. Der Däne war bei der letzten Euro als Coach seines Heimatlandes Gegner der Niederländerinnen, die 2017 vor ihrem Heimpublikum mit 4:2 den Titel holten. Dieses Mal will er den Sieg gegen die Elftal holen. Auch Verteidigerin Noelle Maritz will in den Viertelfinal. Sie sagt: «Ich glaube, das Spiel wird ähnlich wie gegen Schweden. Wir wollen zeigen, dass wir auch gegen solche Weltklasse-Gegner gewinnen können.»