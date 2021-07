Seit dem Freundschaftsspiel im Juni 2018, das 1:1 endete, hat die Schweiz zwei weitere Male gegen Spanien antreten müssen – beide Male in der Nations League. Ein Spiel verlor die Nati knapp 0:1, zuletzt erspielten sich die Schweizer ein Unentschieden. Die Bilanz aus den letzten drei Spielen zeigt also klar: Seferovic, Shaqiri und co. müssen sich nicht verstecken. Im Gegenteil: Man kann den Spaniern fast auf Augenhöhe begegnen.