Abstimmung am 13. Juni - Schafft die SVP trotz massiver Ja-Kampagne den CO2-Coup?

Bei der Abstimmung über das CO2-Gesetz am 13. Juni wird ein knappes Resultat erwartet.

Das Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern hat untersucht, wie viele Inserate in Printmedien die Befürworter und Gegner der kommenden Abstimmungsvorlagen geschaltet haben.

Über alle Vorlagen hinweg stellen die Forscherinnen und Forscher einen Rekord fest: Noch nie seit Beginn der Erhebung wurden vor einem Abstimmungstermin so viele politische Inserate geschaltet. Den zweiten Platz belegt die Abstimmung vom September letzten Jahres, als über die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz, die Kinderabzüge, den Vaterschaftsurlaub und die Beschaffung neuer Kampfjets abgestimmt wurde.

«Beide Lager haben realisiert, dass es knapp wird»

Die Ausgangslage für die Abstimmung am 13. Juni ist allerdings unklar: Gemäss der jüngsten Abstimmungsumfrage von 20 Minuten und Tamedia hätten zwei Wochen vor der Abstimmung 53 Prozent ein Ja in die Urne gelegt, 46 Prozent ein Nein. Das knappe Rennen ist laut dem Politologen Daniel Kübler ein möglicher Grund, weshalb so viel für oder gegen das Gesetz geworben wird: «Sowohl das Pro- wie auch das Contra-Lager haben realisiert, dass es knapp wird. Es geht um die Wurst.» Wird ein knappes Resultat erwartet, intensivieren beide Lager gemäss Kübler erfahrungsgemäss ihre Werbebemühungen: «Sie wissen, dass intensive Kampagnen vor der Abstimmung den Ausschlag geben könnten.»