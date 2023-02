Toni Kroos fehlt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool. Der Fussball-Weltmeister von 2014 wurde von Trainer Carlo Ancelotti nicht in den Kader für die Partie an diesem Dienstag an der Anfield Road berufen. Der spanischen Sportzeitung «As» zufolge hat sich Kroos noch nicht von einer Magen-Darm-Grippe erholt, die ihn schon in der Primera División zu einer Pause von zwei Spielen gezwungen hat.