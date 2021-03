Dan Ndoye ist mit Abstand der auffälligste Schweizer Spieler in der Offensive. Der junge Stürmer macht in der Offensive einen Ball fest und leitet diesen weiter an Jordan Lotomba. Dieser spielt den Pass flach in die Mitte, Ndoye verpasst zwar, doch Domgjoni kann den Ball kontrollieren. Sein Schlenzer landet jedoch weit neben dem Kasten. Da wäre mehr drin gewesen.