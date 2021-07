Mit Italien steht der erste EM-Finalist bereits fest. Am Mittwoch wird ermittelt, gegen wen die Squadra Azzurra am 11. Juli im EM-Final im Wembley spielt. Dänemark oder England? Die Three Lions sind klar zu favorisieren, haben bisher an dieser Europameisterschaft noch kein einziges Gegentor kassiert. Doch dem Überraschungsteam aus Skandinavien ist alles zuzutrauen. Die Dänen spielten bisher eine sackstarke EM. Bei uns könnt ihr den zweiten Halbfinal live mitverfolgen.