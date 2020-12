Was für ein Wiederbeginn nach den Weihnachtstagen: Michelle Gisin liegt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms in Semmering eine Viertelsekunde vor Mikaela Shiffrin auf Platz 3 und ist damit drauf und dran, auch in dieser Disziplin den Sprung aufs Podest zu schaffen. Schneller als die Innerschweizerin waren nur die Siegerin des letzten in Semmering ausgetragenen Riesenslaloms, Petra Vlhova, sowie die Siegerin des ersten Riesenslaloms in dieser Saison, Marta Bassino.