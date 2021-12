Abfahrt Beaver Creek – Feuz nervt sich über «dummen Fehler» – steht aber auf dem Podest

Der Schweizer fährt im obersten Abschnitt sauber,liegt aber drei Zehntel zurück. Der Einstieg in den Mittelabschnitt ist sauber, dann aber rutscht er weg, schade. Das kostet Zeit. In der Folge fährt er eng und holt wieder einiges auf. Er biegt gar mit Vorsprung in den Schlussabschnitt ein. Mit einem tollen Höhenflug am Ende verdrängt er den Amerikaner um 23 Hundertstel und übernimmt die Führung!